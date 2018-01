SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // "Un soldat din Vietnam nu cedeaza, merge pana la capat!" Ultimul anunt despre accidentarea Simonei

Simona Halep e hotarata sa joace si intr-un picior la Australian Open, anunta tatal liderului mondial.

Stere Halep spune ca este imposibil ca Simona sa se recupereze dupa accidentarea de la glezna, insa chiar si asa va face tot posibilul sa castige turneul. El o compara pe fiica sa cu un soldat din Vietnam.

”O sa joace, asa cum a facut-o pana acum. Un soldat in Vietman nu cedeaza, merge pana la capat! E incarcat si pregatit din cap pana in picioare.

Ca sa treaca durerile peste noapte trebuia sa fie o minune, glezna ii mai face probleme, mai face cate putin recuperare, o sa treaca treptat", a spus Stere Halep la Digi.

HALEP - PLISKOVA, SFERTURILE AUSTRALIAN OPEN!



Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Tot luni, Simona Halep a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Romanca a reusit sa isi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.