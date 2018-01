SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // Numarul 1 WTA sau primul GRAND SLAM din cariera? Decizia pe care e gata Simona Halep sa o ia!

Accidentarea de la glezna ii da peste cap planurile Simonei Halep.

Simona Halep e asteptata pe 29 ianuarie la Sankt Petersburg, la turneul de 733.000 de dolari din circuitul WTA. Problemele de la glezna o imping insa pe liderul mondial sa se gandeasca la retragere.

Halep e dispusa sa faca orice pentru castigarea primului titlu de Grand Slam din cariera. Dupa Australian Open, ea urmeaza sa ia cateva zile de pauza pentru tratament. Asta ar putea insemna retragerea de la turneul din Rusia. Acolo va participa insa principala urmaritoare din clasamentul WTA, Caroline Wozniacki, dar si Caroline Garcia, Jelena Ostapenko, Kristina Mladenovic sau Anastasia Pavlyuchenkova.

"Nu stiu ce fac dupa turneu, vad cum o sa termin, o sa am liber, o sa fac un RMN. Daca pot sa joc la nivelul asta, nu pare nimic rupt, am verificat, dar ligamentele sunt foarte intinse. Am nevoie de pauza si tratament. Urmatorul turneu e la Sankt Petersburg, dar o sa vedem daca particip", a spus Simona Halep in conferinta.



HALEP - PLISKOVA, SFERTURILE AUSTRALIAN OPEN!



Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Tot luni, Simona Halep a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Romanca a reusit sa isi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.