SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // AUSTRALIAN OPEN // Visul unui Grand Slam e tot mai aproape: "La asta visez de mica!" Urmareste meciul aici, dupa ora 06:00!

Doar doua jucatoare o mai pot da jos pe Halep de pe primul loc. Halep e gata de finala din sferturi, cu Pliskova.

Daca trece de Pliskova, Halep se califica in premiera in careul de asi de la Melbourne. Halep are 5-1 in meciurile cu Pliskova.



"Un Grand Slam e special datorita numelui. Grand Slam. Toata lumea vrea sa-l castige. Este visul oricarui copil sa castige un Grand Slam. Este visul meu sa castig un Grand Slam.", a anuntat Simona Halep inainte de meci.

Doar Wozniacki si Pliskova ameninta pozitia de lider a lui Halep. Wozniacki a eliminat-o in trei seturi pe Suarez Navarro.

Svitolina a iesit din cursa pentru primul loc in lume. Ea a pierdut in sferturi cu belgianca Mertens.

Ce a declarat Simona:

"Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt din nou in sferturi de finala (la Australian Open", a declarat Halep dupa victoria de luni, 6-3, 6-2 cu japoneza Naomi Osaka, in optimi, la Melbourne. "Nu ma asteptam la acest lucru al debutul turneului din cauza accidentarii mele", a mai spus Halep, citata de site-ul WTA.

Romanca s-a referit si la starea gleznei sale, in conferinta de presa de dupa meci: "Nu sunt sigura, pentru ca am alergat mult. Poate m-am obisnuit cu durerea si nu ma mai gandesc asa mult ca se poate intampla ceva. Iau fiecare punct la rand si incerc sa joc suta la suta, ceea ce s-a cam intamplat azi, sa alerg normal, sa alerg mult."

Halep nu a acuzat oboseala dupa meciul din turul al treilea cu americanca Lauren Davis, care a durat aproape patru ore (3 h 45 min). ''M-am resimtit (dupa meciul din turul al treilea), dar nu asa rau. Acest turneu se transforma intr-un maraton pentru mine, dar ma bucur ca inca sunt aici'', a afirmat Simona Halep.

''In prima zi dupa meci (cu Davis, n. red.) am fost destul de bine, dar noaptea trecuta a fost dificila, nu am putut dormi. Ma durea peste tot. Dar am dormit doua ore inainte de meci si a fost perfect. Am fost odihnita, m-am simtit bine".

Romanca a comentat si evolutia sa din meciul cu Osaka: "Stiam ca ea loveste mingea foarte puternic si a trebuit sa o alerg mult. Acesta a fost planul discutat inainte de meci cu echipa mea. Am incercat, de asemenea, sa o imping in spatele terenului, pentru a nu putea domina jocul. Eu am dominat, am venit des la fileu si am incheiat punctul cand am simtit ca e momentul''.



Ce a declarat Pliskova:

"Ultima oara am jucat la Paris si a fost un meci strans. Cred ca am mai multe sanse pe aceasta suprafata. Azi am jucat si servit mai bine ca in tururile precedente. O sa incerc sa ma odihnesc si sa nu ma gandesc la tenis pentru cateva ore", a spus Karolina Pliskova la interviul de dupa meci.

Despre victoria cu Barbora Strycova, Pliskova a declarat: "Primul set a fost apropiat, dar ar fi trebuit sa joc mai agresiv. Am facut asta din setul doi sa lovesc mai puternic si breakurile reusite mi-au dat incredere".

Pliskova a invins-o pe Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.