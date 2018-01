SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // Antrenorul Serenei a urmarit cu atentie finala de la Australian Open! Ce a observat la Simona: "Va juca un rol URIAS in acest meci!"

Simona Halep a pierdut primul set al finalei, dupa tiebreak, scor 6-7. Meciul conteaza pentru pozitia de lider in clasamentul mondial, dar si pentru palmaresul celor doua sportive: niciuna nu a castigat pana acum un turneu de Grand Slam.

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a urmarit finala de la Australian Open si considera ca Simona Halep nu este la fel de proaspata din punct de vedere fizic ca Wozniacki.

"Mi se pare ca Simona Halep este mai putin proaspata din punct de vedere fizic decat Caroline Wozniacki. Partea fizica va juca un rol urias in acest meci", a scris Mouratoglou pe Twitter.

I feel that #Simonahalep is a bit less fresh physically than #carolinewozniacki . The physical part will play a big role in that match.