SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER, SEMIFINALE AO // "Stancuta" Simona, in fata specialistei pe hard. Kerber are in palmares doua titluri de Grand Slam si o finala pierduta

Simona Halep se va lupta cu nemtoaica Angelique Kerber pentru finala de la Australian Open, joi dimineata.

Simona Halep are in fata o lupta grea cu nemtoaica Angelique Kerber pentru calificarea in finala de la Australian Open. Halep si Kerber s-au mai intalnit de 8 ori pana acum, scorul fiind egal (Statisticile H2H AICI).

Ca palmares, Kerber sta mai bine.

Nemtoaica de 30 de ani are in palmares doua titluri de Grand Slam si o finala pierduta!

Pentru Kerber, anul 2016 a fost cel mai bun cariera, ea impunandu-se la Australian Open si US Open, si jucand o finala la Wimbledon!

In prezent pe locul 16 WTA, Kerber are in total 11 titluri WTA in palmares. Ea a fost numarul 1 mondial in septembrie 2016!

Angelique Kerber este antrenata din noiembrie 2017 de belgianul Wim Fissette, care a pregatit-o si pe Halep in 2014. Ea l-a angajat pe Fissette dupa ce a intrerupt o colaborare veche de 6 ani cu Torben Beltz.