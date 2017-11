Sharapova, de nerecunoscut! In ziua in care aflat ca poate ajunge la inchisoare, rusoaica si-a schimbat aspectul! FOTO

Maria Sharapova a fost amendata in India si risca o pedeapsa cu inchisoarea din cauza unei inselaciuni.

Sharapova a promovat un ansamblu rezidential de lux denumit "Ace by Sharapova" in India, insa clientii care au achitat avansul au ramas fara case. Acestia au dat in judecata dezvoltatorul si pe Maria Sharapova, iar sportiva revenita anul asta dupa o suspendare pentru dopaj a fost amendata. Procesul nu s-a terminat, iar Sharapova risca si o pedeapsa cu inchisoarea.



"Starul tenisului a primit o amenda pentru inselaciune si conspiratie criminala din partea Politiei din Delhi, dupa decizia unei instante locale", a anuntat politia indiana, luni, dupa cum anunta portalul China Daily.

"Trebuia sa se asigure de legalitatea proiectului pe care l-a promovat, asa spune legea. Nu doar a promovat intr-o forma agresiva actiunile frauduloase ale celor acuzati, ci a sprijinit totul de forma publica", a declarat avocatul acuzarii, care a precizat si ca, in 2013, Sharapova a calatorit "de doua sau trei ori in India pentru a face cunostinta cu posibili cumparatori".

Intamplator sau nu, Sharapova a postat recent imagini pe Instagram in care apare cu aspectul complet schimbat. Ea si-a schimbat culoarea parului, insa este doar o peruca purtata la o petrecere tematica.

Fanii i-au cerut insa sa apara asa si pe teren, la partidele din 2018. Ea debuteaza chiar pe 1 ianuarie la Shenzen, turneu la care si-a anuntat prezenta si Simona Halep.