S-a ELIBERAT traseul! Cale libera spre finala pentru Halep, daca trece de Bouchard la Australian Open

Favoritele cad pe capete pe partea de tablou a Simonei Halep! HALEP - BOUCHARD E AICI!

Doua adversare importante din drumul Simonei catre finala au fost eliminate azi! Johanna Konta si Garbine Muguruza au pierdut in doua dintre cele mai importante surprize ale turneului!

Johanna Konta a pierdut in fata americancei Barnanda Pera (123 WTA), scor 4-6, 5-7, in primul meci al zilei de pe terenul numarul 2. Simona Halep ar fi putut da peste britanica in sferturile de finala ale competitiei. Pera va juca in turul urmator impotriva cehoaicei Barbora Strycova (24 WTA).

Tot pe jumatatea superioara a tabloului era si Garbine Muguruza, eliminata surprinzator de Su-Wei Hsieh (88 WTA), scor 6-7, 4-6. In turul 3 Hsieh se va duela cu Agnieszka Radwanska (35 WTA).

Muguruza si Halep s-ar fi putut afla fata in fata in semifinalele competitiei.



