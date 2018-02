Romania - Canada, FED CUP // Simona Halep NU va juca pentru Romania, FRT va anunta abia miercuri! Cine este inlocuitoarea convocata neoficial inca din ianuarie

Simona Halep a fost convocata pentru intalnirea Romania - Canada de la Fed Cup, dar nu va juca. Locul ei in echipa va fi luat de Mihaela Buzarnescu.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Convocata pentru intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Canada, Simona Halep nu va putea da curs chemarii. Inca in refacere dupa accidentarea si oboseala acumulata la Australian Open, ea isi va sustine colegele din tribune la Cluj.

Potrivit site-ului doartenis.ro, Simona Halep si oficialii FRT au stabilit acest lucru inca din ianuarie, iar cei din urma au convocat-o neoficial pe Mihaela Buzarnescu. Ea nu a fost trecuta pe lista oficiala.

Decizia luata de Simona Halep si FRT vine si dupa analiza adversarelor. Canada nu a adus in Romania nicio jucatoare de Top 100!

"Din punct de vedere fizic sunt destul de bine, insa talpa dreapta este cu probleme. Totusi, s-a desumflat. Nu mai este asa de umflata si incerc sa fac tratament. Marti plec la Fed Cup si am program normal. Vom vedea acolo daca voi fi in stare sa joc. Prioritatea mea este sa am grija de sanatate. Pana nu o sa fiu complet sanatoasa, nu o sa joc", spunea ea in urma cu doar cateva zile.

Duelul Romania - Canada va avea loc pe 10 si 11 februarie, la Cluj.

Celelalte jucatoare convocate de Florin Segarceanu sunt Irina Begu, Sorana Carstea si Raluca Olaru.