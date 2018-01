"Nu credeam ca o sa ajung aici in momentul in care m-am accidentat! E un maraton" Reactia Simonei, in aplauzele australienilor, dupa calificarea in sferturi

"Va multumesc tuturor pentru sustinere! A fost un meci greu, sunt fericita ca sunt din nou in sferturi, nu ma asteptam sa ajung aici in momentul in care m-am accidentat.

Sunt fericita ca am ramas concentrata si ca merg mai departe!

Acest turneu arata ca un maraton pentru mine, accidentarea este inca acolo, o simt, dar incerc sa nu ma gandesc la ea. Vreau sa ma bucur de moment, pentru ca voi avea cateva zile libere dupa turneu.

Naomi a lovit mingea foarte puternic, eu m-am deplasat mai mult am schimbat ritmul, am facut bine ceea ce vorbisem cu echipa mea.

Multumesc, Darren, pentru ca esti tot timpul de partea mea. E bine sa am un antrenor australian.

Super ca in turul urmator sa joc mai bine", a spus Simona Halep.

"I'm really happy to be back in the QF. I didn't expect that before I started the tournament because of the injury."

