Reactia Simonei Halep, dupa victoria din Thaildanda: "M-am pregatit bine in Romania!" FINALA cu Pliskova, duminica, 13:00

Simona Halep e multumita de primul meci din noul sezon, 6-3; 6-3 cu Johanna Konta.

Simona spune ca s-a pregatit bine in Romania impreuna cu Darren Cahill si e gata de adevaratul debut, pe 1 ianuarie la Shenzen.



"Cred ca am jucat foarte bine in primul meci din noul sezon, m-am antrenat chiar foarte bine acasa in Romania, am venit pregatita. Am fost pregatita sa joc acest meci. Stiam ca va fi dificil, totul a mers bine si va multumesc ca ati fost alaturi de mine sa ma incurajati. Va multumesc pe aceasta cale", a spus Halep.

Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, programata duminica.



Halep a invins-o in prima semifinala pe britanica Johanna Konta cu 6-3, 6-3, in timp ce Pliskova (locul 4 WTA) a trecut in a doua semifinala de Jelena Ostapenko (Letonia/locul 7), castigatoarea editiei din acest an a turneului de la Roland Garros, cu 6-1, 6-4.

Halep (26 ani) a aratat un joc solid la prima sa aparitie inaintea noului sezon competitional si s-a impus dupa o ora si jumatate in fata britanicei, aflate pe locul 9 in clasamentul WTA.

Simona Halep are 5-1 in meciurile directe cu Pliskova, singura victorie a cehoaicei venind in Fed Cup.

Finala se va juca de la ora 13,00, ora Romaniei, iar de la ora 16,00 se va disputa finala mica, intre Konta si Ostapenko.