Primire MONDIALA pentru Simona Halep la Bucuresti! Covor rosu si salon prezidential pentru locul 1 in lume! Mesaj emotionant de la Serena Williams! Ce i-a scris

Simona Halep a avut parte de o primire superba la revenirea de la Beijing!

Simona a fost asteptata cu covorul rosu intins la salonul prezidential de pe Otopeni.

"Este o onoare sa fiu aici. Mi-ati facut ziua mai frumoasa, m-ati asteptat foarte calduros. Sunt emotionata. Visul meu a devenit realitate, ma bucur ca acest lucru se intampla pentru romani. Ziua asta o sa ramana in istorie pentru totdeauna. Ma bucur ca eu sunt cea care a dus Romania pe locul 1 in lume. Le multumesc tuturor, celor care m-au sustinut conditionat, celor care au crezut in mine, celor care mi-au organizat primirea aceasta", a spus Simona Halep pe Otopeni.

Si fostul numar 1 mondial Serena Williams a felicitat-o pe Halep: "Serena e un om deosebit, stiam asta. Mi-a scris un mesaj foarte frumos, apreciez foarte mult ca a facut asta. Eu nu am indraznit sa o felicit atunci cand a nascut, am profitat acum si i-am scris si eu. M-a impresionat mesajul primit de la ea, au fost cuvinte foarte frumoase!"