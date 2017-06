Povestea mai putin stiuta a singurei si ultimei intalniri Halep - Ostapenko: nu au fost adversare, ci partenere. Letona a lovit-o atunci pe Simona IN CAP

Simona Halep si Jelena Ostapenko se vor duela sambata, de la 16:00, pentru marele titlu de la Roland Garros. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit niciodata intr-un meci direct, insa au facut pereche in urma cu cateva luni. Atunci, ele au fost nevoite sa abandoneze, dupa ce Ostapenko a lovit-o pe Halep cu mingea.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep si Jelena Ostapenko au facut pereche in septembrie 2016 la Wuhan. Atunci, cele doua jucatoare au fost nevoite sa abandoneze, dupa ce Jelena Ostapenko a lovit-o cu mingea in cap pe Simona Halep. Letona a servit foarte puternic, insa pe directia partenerei sale. Halep s-a resimtit serios atunci, mingea lovind-o fix in ureche.

a