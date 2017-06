Portretul luptatoarei la tinerete. Cine este Jelena Ostapenko, adversara Simonei din finala de la Paris: mai ofensiva ca Murray si Nadal

Daca Simona Halep, aflata deja la a doua finala de Roland Garros, nu mai este de mult o surpriza, ea fiind deja de cativa ani o jucatoare de top 10 mondial, adversara ei, Jelena Ostapenko, reprezinta o aparitie cu totul inedita si neasteptata in finala turneului de la Paris.

Simona Halep s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Invinsa in 2014 de Maria Sharapova, Simona spera sa cucereasca acum trofeul. In fata ei va sta o jucatoare aflata pe locul 47 mondial in acest moment: Jelena Ostapenko, in varsta de doar 20 de ani.

Cine este Jelena Ostapenko

O jucatoare inca necoapta, in varsta de 20 de ani, Jelena Ostapenko este nascuta la Riga, in Letonia, pe 8 iunie 1997. Aceasta a facut pasul catre tenisul profesionist la varsta de 15 ani, in 2012, cand a intrat in calificarile turneului de la Moscova.

Prima accedere pe tabloul principal al unui turneu a fost consemnata in 2014, la Tashkent. Tot in acel an, Ostapenko, poreclita "Alona", a castigat titlul la Wimbledon la juniori.

Jelena Ostapenko a intrat pentru prima data in top 100 mondial in 2015, an in care a jucat si prima sa finala WTA, la Quebec, cu Annika Beck. Tot in 2015, ea s-a remarcat prin calificari in turul 2 la Wimbledon si US Open.

Acum pe locul 47 mondial, Ostapenko este considera a fi una dintre cele mai agresive jucatoare din circuitul feminin. De altfel, ea are o statistica ce ar face invidios orice tenismen: in 6 partide are 245 lovituri castigatoare. Prin comparatie, Andy Murray are 174, Wawrinka - 166, Nadal - 118, iar Dominic Thiem - 181.

Dansatoare in copilarie, Jelena s-a reorientat catre tenis, admirandu-i foarte tare pe Serena Williams si Ernest Gulbis, compatriot de-al sau.

Ostapenko a fost si protagonista unor incidente mai putin placute. La una dintre participarile sale la Auckland, aceasta s-a enervat atat de tare intr-un meci cu Naomi Broady incat si-a distrus racheta si aproape ca a lovit un copil de mingi.

In 2016, Ostapenko a facut pereche cu Simona Halep la Wuhan. Cele doua au abandonat prematur, dupa ce Jelena a lovit-o din greseala pe Simona cu mingea in cap, in timp ce servea.