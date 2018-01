"Pare duel disproportionat, dar nu e!" Simona Halep asteapta o noua lupta EPICA la Australian Open! Cheia succesului cu Osaka

Simona Halep - Naomi Osaka e luni dimineata, dupa ora 08:00, pe www.sport.ro.

Simona Halep a trecut de meciul maraton cu Lauren Davis si a ajuns in optimile de la Australian Open. Ea va lupta cu japoneza Naomi Osaka luni, dupa ora 8 dimineata pentru repetarea celei mai bune performante a ei de la Melbourne, sferturile de finala. Insa anul acesta, Simona vizeaza marele trofeu, dupa ce a devenit liderul mondial din circuitul WTA.

Jurnalistul Mihai Mironica spune ca pe Halep o asteapta o noua lupta epica, impotriva unei jucatoare solide, care i-a pus mereu probleme. Poreclita "Mini Serena", Osaka loveste puternic si are forta sa duca partidele pana in decisiv. Halep vine cu probleme la glezna si dupa un meci epuizant de aproape 4 ore in turul precedent.

Experienta si intelepeciunea adunate in ultima perioada vor conta enorm in partida de maine dimineata.

"Daca diferenta dintre cele doua in clasament este uriasa, partida va fi foarte echilibrata. In ambele intalniri au fost trei seturi. Atunci, Simona nu avea problemele de acum, iar Osaka nu era atat de solida in joc. Osaka a aratat foarte bine in turul precedent, a zdrobit-o pe Barty, e inalta, e masiva, loveste foarte puternic, tipul de jucatoare care ii pune probleme Simonei.



Simona Halep e cea mai rezistenta jucatoare din circuit, e o jucatoare eroina, ne vazam pe spiritul ei, va fi mai rece, mai calculata, mai stapana pe ea in momentele cheie. Sa speram ca va trece peste acest moment dificil. Sa ne amintim ca in turul precedent a avut mari probleme cu o jucatoare asemanatoare. Desi pare duel disproportionat, sunt putin sceptic.

La cum am vazut-o in finalul turneului de la Shenzen si felul in care a inceput acest turneu, Simona chiar mi s-a parut o candidata la castigarea acestui trofeu. Dar iata ca s-au acutizat problemele la glezna, s-au strans game-urile, conteaza fiecare game in plus. Vad o Kerber care joaca foarte bine, sunt cateva jucatoare ca pot sa-i puna probleme, chiar daca au cazut foarte multe favorite, poate mai multe ca niciodata", a spus Mihai Mironica la Ora exacta in sport.



In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2.

Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai bun clasament de pana acum: 40 WTA. Calificarea in optimi la Melbourne este cel mai bun rezultat in turneele de Grand Slam pentru Naomi Osaka.

Simona Halep a invins-o de doua ori pe Naomi Osaka, dar de fiecare data dupa trei seturi: in turul 3 de la Roland Garros 2016 (4-6, 6-2, 6-3) si in turul 2 la Miami 2017 (6-4, 2-6, 6-3).