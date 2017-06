Pare ca isi revine :) Mesajul postat de Simona Halep azi, dupa prabusirea emotionala suferita la Roland Garros

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV!

Simona Halep a suferit o noua infrangere dureroasa in cariera. Romanca a pierdut finala Roland Garros in fata Jelenei Ostapenko, dupa ce a condus cu 1-0 la seturi si a avut 3 mingi de 4-0 in setul 2.

Mai mult, romanca putea deveni si numarul 1 mondial daca se impunea in finala, insa a ratat doua sanse uriase in acelasi meci. Simona a declarat dupa meci ca este foarte dureroasa infrangerea si ca va urma o perioada grea, insa pare ca moralul incepe sa ii revina.

Halep si-a postat in aceasta dimineata colectia de trofee din sezonul de zgura, parand ca este totusi multumita de realizare, chiar daca a trecut pe langa o sansa uriasa. Simona a luat locul 2 la Roma si la Roland Garros, si s-a impus la Madrid.