Numarul 1 in 2017! Simona Halep, lider al clasamentului pentru Turneul Campioanelor, dupa calificarea in finala de la Paris

Simona Halep are sansa sa devina pentru prima data in cariera numarul 1 mondial, totodata si sa isi adjudece primul titlu de Grand Slam din cariera. Pentru asta, romanca trebuie sa treaca de letona Jelena Ostapenko, sambata, de la 16:00, in finala de la Paris.

Pana sa devina numarul 1 WTA, Simona e sigura de un alt prim loc. Romanca a devenit lider pe anul 2017!

Halep a preluat conducerea clasamentului WTA Race dupa ce a trecut de Karolina Pliskova. Simona a depasit-o pe Elina Svitolina, pe care a invins-o in sferturile de la Paris, acumuland 3.490 de puncte.

Inaintea Roland Garros, Halep era pe 5 in clasamentul WTA Race.

Simona are sansa de a deveni a doua sportiva din Romania care castiga un titlu de Grand Slam. Virginia Ruzici, managerul Simonei, a castigat Roland Garros in urma cu 39 de ani.