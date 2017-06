"Nu-i va fi usor sa-si revina!" Ilie Nastase, despre a doua finala pierduta de Halep la Roland Garros

Ilie Nastase crede ca Halep trece prin momente dificile, dupa ce a ratat a doua sansa de a castiga Roland Garros.

Halep a fost aproape de 4-0 in setul al doilea cu Ostapenko, insa tanara letona a intors meciul si a castigat.

"Suntem toti dezamagiti, normal. Asa cum cu siguranta este si ea. A fost atat de aproape sa castige finala. A avut la un moment dat parca trei mingi de 4-0 (n.r. — in setul doi), dar adversara ei a intors meciul si a castigat. E pacat cand pierzi asa. Daca se intampla in primul tur, era mai usor, dar in finala sa pierzi asa e dureros. Insa indiferent ca a pierdut, Simona ramane o campioana si speram toti sa revina cat mai repede", a spus Nastase pentru Agerpres.

Fostul tenisman a mentionat ca o astfel de infrangere nu este usor de uitat, dar este increzator ca Simona Halep va putea sa revina. "Ii va fi destul de greu sa se monteze din nou pentru ca este a doua finala la Roland Garros pe care o pierde, dar nimic nu e usor. Eu am incredere ca va reveni repede, iar urmatoarea sansa de a castiga un Grand Slam este Wimbledon-ul. Trebuie sa mearga inainte. Dupa cum am spus, ea ramane o campioana", a afirmat Nastase.