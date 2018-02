Niculescu, replica DURA pentru Wozniacki: "Isi da prea multa importanta! Nu am mai auzit un lider mondial sa zica asa ceva!"

Monica Niculescu a pierdut in optimi la Doha cu Caroline Wozniacki.

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Liderul clasamentului mondial a castigat cu 7-5, 6-1, dar s-a plans arbitrului de modul in care joaca sportiva din Romania. Wozniacki a mers la arbitrul partidei si spus ca Niculescu incearca sa o irite, deranjata de modul in care Monica loveste mingea si de cum se comporta in timpul schimburilor.

Monica Niculescu a replicat imediat: "Isi da prea multa importanta! Nu am vazut in viata mea un lider mondial sa faca asa ceva!"

"Foarte urat din partea ei, eu n-am mai auzit ca un numar 1 mondial sa declare asa ceva. Mi s-a parut foarte urat din partea ei. Eu asa joc. Chiar sunt foarte dezamagita de ce a zis si mi se pare ca-si da prea multa importanta. Nu am vrut sa intru in capul ei. Eu asa joc si asa ma comport, asa fac in fiecare meci si nu am auzit pe nimeni sa spuna ceva. Mi se pare ca lipsa de fair-play a fost ce a facut ea, ca s-a certat cu arbitrul si m-a scos putin din ritm, din pacate. Jucam foarte bine acolo, revenisem şi faptul ca s-a certat cu arbitrul si a tras de timp mi s-a parut lipsa de fair-play", a spus Niculescu.