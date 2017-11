Marca despre Halep: Primeste zece saptamani bonus ca numarul 1 mondial pentru ca nu sunt competitii

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Marca a scris, marti, ca Simona Halep si-a aparat numai trei saptamani locul I WTA si ca, in calitate de lider la finalul anului, primeste ale zece saptamani ca bonus, pentru ca nu mai exista competitii pana la inceputul sezonului 2018. Insa publicatia spaniola ajunge la concluzia ca Halep merita sa stea pe locul I WTA cel putin 13 saptamani.

Cu 13 saptamani pe locul I WTA, Halep le va intrece ca longevitate in aceasta pozitie pe lista istorica de numai 25 de jucatoare, pe Evonne Goolagong, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Venus Williams, Ana Ivanovici si Arantxa Sanchez Vicario.

Publicatia citata precizeaza ca in trecut nu era la fel, deoarece Turneul Campioanelor se disputa la final de noiembrie si saptamanile "bonus" erau mai putine.

Insa Marca ajunge la concluzia ca Halep merita cele zece saptamani ca o compensatie pentru cele trei sanse ratate in 2017 de a ajunge pe prima pozitie WTA, in finala de la Roland Garros, in sferturile de la Wimbeldon si in finala de la Cincinnati, dar si pentru parcursul constant bun din acest an.

"Evident, aceasta compensatie nu este responsabilitatea Simonei Halep, dar pare sa fie o compensare <adecvata> pentru cele trei ocazii de a ajunge la conducerea ierarhiei, ratate pe teren la meciul decisiv. Desi a ratat cele trei ocazii, Halep va fi considerata numarul 1 in 2017 deoarece a ocupat aceasta pozitie la finalul sezonului. La urma urmelor, aceasta clasificare premiaza regularitatea, iar ea a fost cea mai constanta dintre liderele din acest an",a conchis publicatia spaniola.

Simona Halep a urcat pentru prima data pe locul I WTA la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Romanca este a 25-a jucatoare lider WTA si a treisprezecea care reuseste sa ocupe locul 1 mondial la finalul sezonului, de la introducerea ierarhiei computerizate, in 1975.