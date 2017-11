"M-am intrebat ce copil rateaza BAC-ul pentru un turneu de tenis?! Acum stiu raspunsul". Povestile profesorilor Simonei Halep despre trecerea ei de la eleva la lider mondial

"Cand iti doresti ceva cu adevarat, tot Universul conspira pentru indeplinirea visului tau", este unul dintre citatele preferate ale Simonei Halep, pe care ea l-a postat cu anumite ocazii pe retelele de socializare. Este si motto-ul dupa care si-a ghidat cariera catre primul loc al clasamentului WTA.

Simona Halep a ajuns in 2017 la apogeul (de pana acum) al carierei sale. Ea s-a incununat pentru prima data lider al clasamentului mondial WTA, lucru pe care l-a visat inca din momentul in care a pus mana pe racheta de tenis. Pentru Simona, urmeaza un 2018 cu noi vise de marire si cu lupte grele pentru un trofeu de Grand Slam. Ca si pana acum, ea se va ghida dupa mottoul care a inspirat-o mereu: "Cand iti doresti ceva cu adevarat, tot Universul conspira pentru indeplinirea visului tau".

Catalin Spataru, fostul diriginte al Simonei Halep din perioada in care aceasta era o simpla eleva de liceu, a vorbit intr-un interviu acordat Ziarului Ring despre Simona Halep si primii ei pasi catre sportul profesionist.

"Parca a stiut dintotdeauna ca va ajunge numarul 1! Imi amintesc ca am intrebat-o la un moment dat, prin clasa a noua, cand am vazut ca nu prea venea pe la scoala, deoarece era plecata mai mult pe la turnee, ce are de gand sa faca: scoala si sport serios sau invers? S-a gandit un pic si apoi mi-a raspuns atat de frumos, cu o voce atat de calda, incat ori de cate ori o privesc la televizor imi vin in minte aceste cuvinte: "Domnule diriginte, eu vreau sa fac performanta. Voi fi cea mai buna din lume! O sa vedeti!", a spus Catalin Spataru.

O alta fosta profesoara al Simonei de la Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", din Constanta, a mai povestit ca Simona a facut sacrificii uriase. Ea a fost singura eleva care a lipsit de la examenul de Bacalaureat, pe care l-a promovat mai tarziu.

"Faceam parte din comisia de supraveghere a desfasurarii examenului in sala. La efectuarea prezentei, singura persoana care lipsea era Simona Halep. Am intrebat de ce lipseste si am primit raspunsul: "Joaca tenis, este la turneu, parca in Asia". Eu m-am intrebat ce copil rateaza BAC-ul pentru un concurs?! Acum am aflat raspunsul si nu pot spune decat "Bravo, Simona Halep! Toate eforturile tale nu au fost zadarnice!", a mai povestit si profesoara Valerica Toscu.