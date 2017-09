Jucam impotriva Canadei in FED Cup! Romania da iar peste Bouchard

Ne razboim iar cu Canada la tenis! Acum 2 ani, Bouchard a refuzat sa dea mana cu Dulgheru, dar romancele s-au razbunat pe teren si au invins Canada! Acum, Romania va fi gazda!

Frumoasa Bouchard a fost aroganta cu romancele si a lasat-o cu mana intinsa pe Dulgheru. Halep n-a fost acum 2 ani in Canada, dar Begu, Dulgheru, Mitu si Olaru le-au batut pe Bouchard si colegele ei. Acum Bouchard vine la Bucuresti. Impreuna cu ea ar putea veni si Bianca Andreescu! Are parinti romani, dar joaca pentru Canada!



Halep, Sorana, Niculescu si Begu sunt cele mai bine clasate romance. La anul Romania se bate ca sa ajunga in primele 8 tari din lume.