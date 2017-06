Imagine impresionanta surprinsa dupa ce Halep si Pliskova au dat mana la final. Cum au aparut cele doua! FOTO

Simona Halep s-a calificat in finala la Roland Garros.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep a reusit sa mearga in finala dupa o victorie fantastica in fata Karolinei Pliskova. Acesta din urma are nu mai putin de 18 centimetri in plus fata de Simona, lucru ce nu s-a vazut atat de impresionant decat la finalul meciului.

O camera de la nivelul terenului le-a surprins ep cele doua una langa cealalta, iar Simona abia ii ajunge la umeri adversari sale!

Halep joaca finala la Roland Garros sambata, de la 16:00, cu Jelena Ostapenko!

Diferenta de inaltime a parut ceva mai mica la TV:

In realitate, Halep abia ii ajunge la umeri adversarei!