Halep - Wozniacki la Singapore! Wozniacki s-a apucat de cantat inaintea partidei cu Simona! Ce melodie "cu mesaj" a ales

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

WTA a pus-o pe Wozniacki sa cante la Singapore. "If I could turn back time" e melodia aleasa de daneza. Pare potrivita pentru vremurile in care ea se afla pe prima pozitie in clasamentul mondial. Acum Simona conduce in ierarhia WTA si e marea favorita a turneului. Daca o bate miercuri pe Wozniacki, Halep are sanse mari sa se califice deja in semifinalele competitiei.

"Simona Halep ia mingea foarte rapid, a jucat foarte bine aici in trecut. Va trebuiu sa fiu agresiva si sa-mi aleg bine loviturile si locurile unde sa trimit mingea. Suprafata de joc de aici este lenta, insa am mai jucat bine la Singapore", a spus Wozniacki intr-o conferinta de presa.

???? If I could reach the stars... ????@CaroWozniacki​ shows us her go-to karaoke song! ???? pic.twitter.com/QYCN0KXNxO — WTA (@WTA) October 23, 2017

Halep - Wozniacki e LIVE pe www.sport.ro, miercuri, 14:30!