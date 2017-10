14:30 LIVE Tragerea la sorti: Simona Halep isi afla adversarele din grupa de la Turneul Campioanelor!

11:28 Azi, tragerea la sorti!



Simona Halep isi afla azi adversarele de la Turneul Campioanelor live pe www.sport.ro! Simona participa pentru a patra oara la rand la Singapore, dar este pentru prima data cand vine in postura de numarul 1 mondial.



Halep se lupta cu Muguruza pentru pastrarea suprematiei pana la finalul anului. Intre cele doua sunt doar 40 de puncte WTA.



Simona Halep, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Jelena Ostapenko si Caroline Garcia sunt cele 8 tenismene calificate.



Ele vor fi impartite in doua grupe de cate patru la tragerea de azi, fiecare va juca cu fiecare, iar primele doua clasate vor merge mai departe in semifinale.



Partidele vor avea loc intre 22 si 27 octombrie, semifinalele vor avea loc pe 28 octombrie, iar marea finala e programata duminica, pe 29 octombrie.