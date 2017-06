Halep, implicata in controversa momentului! Ce a raspuns cand a fost intrebata despre premiile egale intre barbati si femei

Ion Tiriac a declarat recent ca nu este normal ca femeile sa castige la fel ca barbatii din tenis. Halep nu l-a contrazis.

Simona Halep nu a dat un verdict in eterna lupta dintre femei si barbati din tenis. Ea a fost rugata sa comenteze declaratia data recent de Ion Tiriac, cel care a spus ca barbatii atrag mai multe venituri si este normal ca acestia sa castige mai bine. Si Simona a observat audienta mai mare de la meciurile masculine.

"Nu pot sa comentez ce spune Ion Tiriac, el se pricepe la afaceri. Parerea mea personala este ca se vede ca baietii au mai multi spectatori. Din fericire, a fost plin la meciul meu azi. E o chestiune de afaceri, nu sunt implicata in asta, nu pot sa comentez despre banii din premiii, daca ar fi corect sa fie egali cu ai baietilor. Dar tot ce pot sa spun ca este evident ca mai multi oameni le urmaresc meciurile, atat", a spus Halep.



"Nu trebuie sa confundam afacerea cu drepturile omului. Tenisul este o afacere. In ziua in care tenisul feminin va aduce mai mult ca tenisul masculin, atunci jucatoarele vor merita mai mult ca jucatorii. Dar atat timp cat nu este cazul, ii inteleg pe jucatori care spun ca nu e corect ca tenisul feminin sa fie finantat cu bani din tenisul masculin. Unii vin si imi spun: <Domnule Tiriac, pana cand se va finanta tenisul feminin cu banii nostri?> Prea putini o spun public, desi cei mai multi gandesc acest lucru. Egalitatea premiilor barbati - femei, pentru mine, nu este un procedeu echitabil. La Grand Slam-uri pot intelege ca vor egalitate, pentru ca asta aduce multi bani. Dar la turnee mixte precum Madrid, Miami sau Indian Wells, nu sunt de acord. In ziua in care vor aduce din punct de vedere economic la fel de mult ca barbatii, atunci le voi da si mai multi bani decat barbatilor pentru gratiozitatea si feminitatea lor", a declarat omul de afaceri.

