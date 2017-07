Halep a plecat in SUA: "Numarul 1 mondial e un vis!" La ce turnee participa

Simona Halep si-a revenit dupa accidentare, iar acum a plecat in SUA pentru sezonul de hard.

Spre deosebire de anii trecuti, Halep s-a inscris la trei turnee inaintea de US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului.

Halep va participa la Washington, un turneu international de 220.000 de dolari, iar poi va ajunge la Toronto si Cincinnati. US Open va avea loc intre 28 august si 10 septembrie, iar Halep are din nou sansa de a deveni numarul 1 mondial. Halep are doar 51 de puncte in spatele Pliskovei.



"Da, e o sansa buna, dar nu ma gandesc la asta. Merg acolo sa vad cum joc pe hard, iar apoi sa ma concentrez pe turneele mari. Vom vedea ce se intampla, e un vis al meu sa fiu numarul 1, dar nu pot sa ma pronunt daca sau cand se va intampla", a spus Halep.



"Mereu cand plec la un Grand Slam merg cu gandul sa castig. Nu stiu daca sunt aproape sau departe sa o fac, dar stiu ca trebuie sa muncesc foarte mult", a adaugat sportiva in varsta de 25 de ani.

Programul Simonei in America de Nord

Washington - categorie International (31 iulie - 6 august), Toronto - categorie Premier 5 (7 - 13 august), Cincinnati - categorie Premier 5 (14 - 20 august) si US Open - categorie Grand Slam (28 august - 10 septembrie).