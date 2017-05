FOTO Imagine ingrijoratoare surprinsa cu Halep azi la antrenament! Ce s-a intamplat pe teren

Simona Halep are in continuare probleme la glezna accidentata in timpul finalei de la Roma.

Halep asteapta verdictul medicilor pentru participarea la Roland Garros, dar pana atunci se antreneaza la Paris.

Halep e favorita principala, insa are emotii pentru participarea de anul asta. Azi s-a antrenat cu Sevastova pe terenul 1 de la Roland Garros, dar glezna a incomodat-o vizibil.

Medicii o vor supune pe Halep la noi teste azi, iar apoi o vor anunta daca poate sa participe sau nu in competitia franceza.

Halep o intalneste pe Jana Cepelova in primul tur.

Halep hitting with Sevastova out on Court 1 - hitting well but the ankle remains an issue. #rg17 pic.twitter.com/lAALgdRa6J