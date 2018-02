Dezvaluirea terifianta facuta de Cristian Tudor Popescu: "Poate sa o tina luni de zile!" Ce a spus despre retragerea Simonei Halep

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre retragerea Simonei de la Doha cauzata de accidentarea la piciorul drept.

"Problema cu glezna o urmareste de mai mult timp pe Simona. Este punctul slab al Simonei. Se pare ca din pricina unei pozitii foarte joase pe care o adopta uneori la rever, atunci cand ajunge in extremis, din pricina acestei pozitii. Are de suferit cu glezna si genunchiul. Simona si-a mancat din maduva in ultimele doua meciuri de la Australian Open. A depasit linia rosie. incep sa fie afectate parti ale corpului, in special incheieturile.



Dupa meciul cu Sevastova avea deja probleme. A continuat alergarea dupa o scurta, nu a franat. Nu pot decat sa admir modul in care Simona si Andrei Pavel au judecat si jucat finalul meciului cu Bellis. Daca nu castiga acel game, probabil ca abandona. Nu ar mai fi facut fata nici macar 10 minute. Trebuia sa castige acel game. Maturitatea cu care Simona a servit e remarcabila. A incheiat meciul cu lovitura decisiva. Asta este. Rezistenta fizica face parte din tenis. Abandonul in tenis face parte din joc. Trebuie sa rezisti la ritmul turneelor, un an de zile. Fetele s-au plans ca e prea mult pentru ele, dar asta face parte din joc.



Tendinita trece greu. Nu ai ce sa ii faci. Nu exista un tratament medical. Exista pauza si pungi cu gheata. Exista cazuri de tendinita care te pot tine luni de zile. Nu cred ca se va intampla asta cu Simona. E ingrijorator ca nu va juca la Dubai.



I-am spus unui prieten ca mai degraba ar trebui sa nu intre cu Muguruza pe teren. Era un gest lipsit de sens. Trebuie sa fie la toti parametri pentru a o invinge pe Muguruza" a spus Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.