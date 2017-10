Cuvinte uriase ale Sharapovei pentru Simona, dupa meciul de la Beijing: "A facut cel mai bun meci al ei impotriva mea"

Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Maria Sharapova in optimile turneului de la Beijing, scor 6-2, 6-2.

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Beijing, unde o va intalni pe invingatoarea dintre Aga Radwanska si Daria Kasatkina. Pentru calificarea in sferturi, Simona a invins-o pe Maria Sharapova, jucatoare care ii devenise un adevarat nemesis si impotriva careia avea 0 victorii si 7 infrangeri.

Maria Sharapova a vorbit pentru WTA la finalul meciului.

"Cred ca Simona a facut un meci incredibil, a facut probabil cel mai bun meci impotriva mea, in intalnirile directe. Eu nu am fost astazi la cel mai inalt nivel. Nu am vazut mingea bine, nu m-am miscat bine in teren.



Ea a lovit mingea foarte bine si nu a facut multe greseli nefortate. Apoi, a avut si un procentaj foarte bun la serviciu. A facut foarte bine tot ce trebuia sa faca", a spus Maria Sharapova.