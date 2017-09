Aparitie inedita a Simonei Halep pe covorul rosu de la Wuhan. Cu gandul la primul loc, romanca a avut timp si de party

Cu gandul la primul loc in lume, Halep a avut timp sa si petreaca in China! Halep a atras atentia cu rochia sa.

Simona Halep a imbracat o rochie "leopard" la petrecerea jucatoarelor dinaintea turneului de 2,7 milioane de dolari de la Wuhan. Halep s-a pozat cu multi ursuleti panda! Australianca Stosur a aparut in blugi pe covorul rosu!



Halep are din nou sansa sa treaca pe primul loc. Trebuie sa castige turneul, dar sa nu joace finala cu Muguruza!



"E un obiectiv al meu sa fiu pe primul loc in lume in acest an. Stiu ca am fost aproape si totusi departe", spune ea.