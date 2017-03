CTP explica momentul decisiv de la meciul lui Halep: "Nu m-am mai uitat la ultimul set, stiam ca va pierde!"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris imediat dupa partida Simonei din sferturi de la Miami.

Simona Halep a fost eliminata in 3 seturi de Johana Konta in turneul de la Miami in faza sferturilor de finala. Simona a fost aproape de victorie in setul al doilea, insa a urmat un declin semnificativ in joc.

Cristian Tudor Popescu acuza acel moment in care Simona a pierdut controlul meciului: "Ciudata caderea Simonei. Pana la Pana la 6-3, 5-4, servind pentru meci, a jucat solid, fizic si tactic. si, dintr-odata, inca de la primul serviciu al ghemului de meci, am vazut-o moale, dezarticulata.



In tie-break a condus cu 5-3. si din nou aceeasi anestezie stranie i-a inmuiat miscarile, facand-o sa comita greseli proaste, pasive. Usor uimita, Johanna s-a agațat de ce i s-a oferit si a castigat setul.



La setul 3 nu m-am mai uitat, dupa ce am vazut si auzit cum l-a repezit Simona pe Darren Cahill, chemat de ea la banca pentru sfaturi. stiam ca nu mai are nicio sansa. Simona a avut o ora de joc bun, dar, pe urma, sa ma ierte Dumnezeu, parca n-ar fi vrut sa castige..." a scris CTP pe Republica.