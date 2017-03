Clasamentul WTA actualizat: pe ce loc e Halep inainte de Indian Wells si cat au coborat Begu si Niculescu

Turneul de la Indian Wells (SUA) incepe miercuri.

Simona Halep ocupa in continuare locul 4 WTA, cu 5.172 de puncte, in timp ce Irina-Camelia Begu a coborat de pe locul 31 pe 32, cu 1.562 de puncte, iar Monica Niculescu de pe pozitia 43 pe 45, cu 1.285 de puncte, potrivit ierarhiei publicate astazi

Cel mai probabil, Halep va fi cap de serie numarul 4 la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA), care va incepe miercuri. Jucatoarea din Constanta s-a impus in 2015 la Indian Wells, iar anul trecut a fost invinsa de Serena Williams in sferturile de finala. Halep are de aparat 215 puncte WTA.

Sorana Cirstea se mentine pe locul 66, cu 882 de puncte, iar Patricia Maria Tig a urcat de pe pozitia 101 pe 99, cu 608 puncte. In top 200 WTA mai figureaza Ana Bogdan, in coborare de pe locul 121 pe 124, cu 485 de puncte.

La dublu, Monica Niculescu se mentine pe locul 20, cu 3.025 de puncte, Raluca-Ioana Olaru a urcat de pe locul 56 pe 54, cu 1.465 de puncte, iar Andreea Mitu a coborat de pe locul 88 pe 90, cu 891 de puncte.

Primele zece pozitii in clasamentul WTA:

1. Serena Williams (SUA) 7.780 puncte;

2. Angelique Kerber (Germania) 7.405;

3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.640;

4. Simona Halep (Romania) 5.172;

5. Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.075;

6. Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.670;

7. Garbine Muguruza (Spania) 4.585;

8. Svetlana Kuznetova (Rusia) 3.915;

9. Madison Keys (SUA) 3.897;

10. Elina Svitolina (Ucraina) 3.795.

news.ro