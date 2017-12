Simona Halep a inlocuit cozonacul de Craciun cu omleta cu carne de crab. Romanca a gatit in Thailanda cu rivalele ei, Konta si Ostapenko.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Halep a luat lectii de la un chef renumit in Thailanda. Omul gateste doar cu ochelari de protectie si a invatat-o pe Halep sa faca omleta cu carne de crab. Konta si Ostapenko au gatit si ele in aer liber. Halep o intalneste pe Konta in primul meci din Thailanda.