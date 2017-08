CALIFICARE! Simona merge in semifinale la Toronto, dupa 6-4 6-2 cu C. Garcia! Halep - Svitolina, in semifinala

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-2, pe sportiva franceza Caroline Garcia, locul 21 WTA, calificandu-se in semifinalele Rogers Cup.

Halep a facut breakul la 4-4 si apoi a castigat setul, scor 6-4. Ea a reusit un break si in setul doi, la 1-1, preluand apoi conducerea meciului. Ea s-a impus in cele din urma dupa o ora si 11 minute.

"A fost dificil pentru mine ieri sa astept 7 ore. Am fost putin obosita, dar m-am pregatit bine mental. Caroline nu e o adversara usoara, dar sunt foarte fericita ca am invins. Le multumesc fanilor care m-au sustinut. Nu va fi usor sa joc un al doilea meci in aceeasi zi, dar voi face tot posibilul sa inving. Voi lupta, pentru ca stiu ca ma asteapta o disputa extrem de dificila, indiferent de adversara", a declarat Halep dupa meciul impotrvia lui Garcia.

Calificarea in semifinalele turneului de la Toronto este recompensata cu 122.190 de dolari si cu 350 de puncte WTA.

Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal. in 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.