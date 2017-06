Boris Becker a ajuns falit! Fostul numar 1 mondial, declarat falimentar de un tribunal britanic

Boris Becker a fost declarat falit de o instanta londoneza.

Fostul tenismen Boris Becker, cel mai tanar castigator al turneului de la Wimbledon, la 17 ani, in 1985, a fost declarat falit, miercuri, de o instanta din Londra, noteaza Daily Mail.

Germanul, dator "o suma considerabila" la banci britanice, nu a fost prezent la audieri, fiind reprezentat de un avocat. Acesta a cerut amanarea judecatii cu 28 de zile, timp in care fostul jucator de tenis sa obtina ridicarea unei ipoteci de sase milioane de euro de pe o proprietate de-a sa din Spania. Reprezentantul reclamantilor nu a fost de acord cu un nou termen. Acesta a argumentat ca paratul a mai cerut o amanare, la 28 aprilie, din acelasi motiv si pana in prezent nu au fost semne ca Becker va putea sa scape de ipoteca si sa-si platească apoi datoriile in Marea Britanie.

Judecatoarea a respins cererea de amanare si a constatat falimentul fostului sportiv, acum comentator TV. "Lasa impresia unui om care isi baga capul in nisip", a comentat judecatoarea. "Nu e o persoana sofisticata cand vine vorba de finante", l-a apăarat avocatul pe Becker.

In varsta de 49 de ani, Boris Becker, fost numarul 1 mondial, are in palmares doua titluri la Australian Open, trei la Wimbledon si unul la US Open, toate la simplu.

