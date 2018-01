AUSTRALIAN OPEN // Darren Cahill, atac dur dupa abandonul lui Nadal: "Asa ceva nu se intampla in alte sporturi!"

Rafa Nadal a criticat organizarea turneului Australian Open dupa ce a fost nevoit sa abandoneze in sferturi.

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a criticat astazi organizarea turneului de la Australian Open - mai exact, pe Cahill l-a deranjat ca nu este clar care sunt conditiile in care se inchide acoperisul arenei Rod Laver. Cahill este nemultumit de faptul ca jucatorii nu stiu daca o partida va fi intrerupta din cauza caldurii, acest lucru fiind responsabilitatea antrenorilor de scaun.

"Cea mai mare problema este ca nu exista o regula, ci mai mult niste indicatii pe care arbitrii de scaun le au. Dar nu este clar cand trebuie sa se opreasca meciul sau cand sa se traga acoperisul. Niciodata nu stim cat trebuie sa fie exact, ce temperatura sa fie ca sa se intample ceva.

Jucatorii nu au gestionat usor aceste probleme, dar din fericire nu s-a intamplat nimic. Cea mai mare problema este sa joci pe caldura pe hard. Deoarece caldura se simte mult mai puternic decat pe alte suprafete. Asa ceva nu se intampla in celelalte sporturi" a spus Darren Cahill pentru Sports SA.

Critici dupa abandon ale lui Rafa Nadal



Rafa Nadal a abandonat in setul decisiv din sferturi la Australian Open in fata lui Marin Cilic. La final, el a criticat modul in care este organizat primul Grand Slam al anului.

"Trebuie sa accept situatia si ce se intampla in acest moment. E dificil, nu stiu exact ce muschi este sau ce gen de accidentare. Maine voi face un test, dupa voi vedea. Nu e momentul potrivit sa vorbesc.

Cine conduce acest circuit ar trebui sa se gandeasca putin. Lumea se accidenteaza din ce in ce mai des. Ar trebui sa ia in considerare si nevoile jucatorilor. Nu stiu daca putem continua sa jucam pe aceste suprafete atat de dure. Trebuie sa ne gandim la viata noastra" a spus Rafa Nadal in conferinta de presa de dupa partida cu Cilic.