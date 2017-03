Halep, departe de Turneul Campioanelor, inainte de sezonul pe zgura! E abia pe 36 in cursa pentru Singapore

Simona Halep ramane, deocamdata, departe de Turneul Campioanelor, obiectivul sau de final de sezon .

A cincea jucatoare a lumii a facut un salt spectaculos, de 39 de pozitii in “Race to Singapore”, clasamentul punctelor acumulate doar in sezonul 2017, insa chiar si asa, Halep se afla pe un modest loc 36, la capatul sezonului de primavara, pe ciment.

Cele 215 puncte pe care Simona Halep le-a obtinut la Miami, pentru prezenta in sferturile de finala, o fac pe constanteanca jucatoarea din Romania cu cele mai multe puncte in 2017. Inaintea celui de-al doilea turneu de categorie Premier Mandatory al anului, Sorana Cirstea era romanca cu cele mai multe puncte WTA in sezon, gratie optimii de finala de la Australian Open, urmata de Monica Niculescu si abia apoi, de Simona Halep.

In acest moment, Karolina Pliskova este numarul unu pe 2017 (2151 puncte), in fata campioanei de la Australian Open, Serena Williams (2030 puncte). Veterana Svetlana Kuznetsova ar fi ultima calificata la Singapore daca s-ar trage linie acum, cu un plus de 845 de puncte in fata Simonei Halep.

In Race to Singapore, romancele se pozitioaneaza astfel: Simona Halep, locul 39 – cu 420 de puncte, Sorana Cirstea, locul 44 – cu 362 de puncte, Monica Niculescu, locul 64 – cu 266 puncte, Patricia Tig – locul 69, cu 244 puncte. Irina Begu, cea care a fost pe lista capilor de serie la ultimele opt turnee de Mare Slem, este departe, pe locul 113 in 2017, cu doar 150 de puncte.

Circuitul WTA se pregateste de startul sezonului de zgura, favorabil Simonei Halep, cel putin pe hartie. Jucatoarea pregatita de Darren Cahill va merge la Stuttgart, acolo unde se poate reintalni, dupa mai bine de doi ani, cu Maria Sharapova. Rusoaica revine in circuit pe zgura rosie, dupa suspendarea de 15 luni pentru dopaj.