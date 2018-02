Anunt BOMBA facut in Danemarca: "Este Wozniacki insarcinata?!" Declaratia neasteptata data de jucatoare

Presa din Danemarca scrie ca Wozniacki ar fi castigat Australian Open in timp ce era insarcinata, la fel cum a facut-o Serena Williams in 2017!

Tabloidele din Danemarca anunta la unison ca noul numar 1 mondial, Caroline Wozniacki, ar fi insarcinata! Wozniacki este logodita cu fostul jucator de baschet, David Lee, cei doi urmand sa se casatoreasca. Ultima aparitie a lui Wozniacki a dus la aceste speculatii, presa daneza scriind ca jucatoarea pare sa aiba un inceput de burtica si ca a refuzat sa bea alcool la o iesire in oras.

"Va pot spune ca la inceputul lunii februarie ceva foarte important se va intampla. Putin mai tarziu veti afla totul" a declarat Wozniacki intr-o conferinta de presa.

Wozniacki a glumit pe seama acestui subiect si dupa finala cu Simona Halep - dupa mesajul primit de la Serena Williams de felicitare, Wozniacki a fost intrebata in gluma daca este insarcinata in 8 saptamani (cum era Serena Williams in 2017 cand a castigat Australian Open): "Din ce stiu eu, nu" a raspuns razand Wozniacki.

Pana sa se confirme sau infirme acest zvon, Wozniacki revine pe teren la doar 5 zile dupa victoria de la Melbourne. Ea o va infrunta in primul tur al turneului de la Sankt Petersburg pe Anastasia Potapova.