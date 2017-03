Adversara Simonei, implicata intr-un mare scandal! Despre ea era vorba cand Kyrgios si-a batut joc de Wawrinka

Simona Halep o intalneste in turul 2 la Indian Wells pe Donna Vekici, locul 86 WTA.

Numele croatei in varsta de 20 de ani a fost implicat intr-un scandal monstru, in 2015, in timpul unui meci intre grecul Kyrgios si Stan Wawrinka.

Kyrgios i-a spus atunci elvetianului, in timpul meciului, ca a fost inselat de iubita lui.

"Kokkinakis s-a culcat cu prietena ta, imi pare rau sa iti zic asta."

Remarca lui Kyrgios a provocat multa furie, iar federatia internationala de tenis l-a amendat pe grec.

Donna Vekici si Stan Wawrinka formeaza in continuare un cuplu.