Test comparativ intre Duster si cel mai scump SUV din lume, 200.000 euro! Rezultate surprinzatoare! VIDEO

Una costa peste 200.000 de euro, alta aproape 15.000! Diferenta "din teren" nu este chiar atat de mare!

Francezii de la revista Auto Moto au comparat Dacia Duster, cel mai ieftin SUV din Europa, cu noul Bentley Bentayga, cel mai scump SUV din lume, care costa aproximativ 211.000 de euro!

Diferentele nu sunt atat de mari insa pe teren accidentat, acolo unde Duster s-a comportat onorabil. In linie dreapta insa, "batrana" Dacia n-a avut nicio sansa in fata motorului de 6 litri ce dezvolta 600 de cai. Bentayga accelereaza de la 0 la 100 km/h in 3,5 secunde, fiind cel mai puternic SUV din lume, cu o viteza de top de 300 km/h.

In plus, briatnicii castiga detasat si la capitolul dotari, cu gadgeturi de ultima generatie, insertii de lemn de calitate si piele fina.

"Normal ca nu e o comparatie corecta", spun francezii.