Pilotul american si-a facut intrarea ca-n filme in cursa de la Havana. A plecat cu scartait de roti. Orasul s-a golit in timpul cursei. Cubanezii n-au vazut niciodata asa ceva.



Dupa ce a cucerit orasul, americanul a intrat si in padure cu monstrul de 850 de cai.





Aventura lui s-a terminat pe plaja, spre bucuria celor mici.