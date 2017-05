WOW! Andone devine cel mai SCUMP roman din istorie! Suma URIASA ceruta de Super Depor pentru transferul in Anglia

Florin Andone a facut un sezon excelent in La Liga, cu 12 reusite pentru Deportivo la Coruna.

Andone a anuntat ca se simte excelent la Deportivo si nu are motive sa plece, insa cluburi din toata Europa sunt pe urmele sale.

Watford din Premier League s-a interesat deja la Deportivo de pretul pentru un transfer, scrie presa din Anglia.

Deportivo stie ce are in curte si i-a fixat clauza de reziliere de 30 de milioane de euro! Asta inseamna ca Andone ar deveni cel mai scump jucator roman din istorie, daca englezii vor plati aceasta suma.

Totusi, englezii sustin ca Deportivo va renunta la Andone si pentru 20 de milioane de euro! Doar Mutu a fost mai scump de atat, 22 de milioane de euro cand a fost cumparat de Chelsea.

Echipa din La Coruna nu va ramane cu toata suma unui transfer. 30% din bani se vor duce la fostul club al lui Andone, Cordoba.

Watford nu este un club care sa plateasca 20 de milioane pentru un jucator, insa cluburile din Premier League platesc sume din ce in ce mai mari pe jucatori, iar orice este posibil in acest moment. Ultima clasata din Premier League, Sunderland, a incasat 120 de milioane de euro din drepturile TV in acest sezon, mai mult decat Bayern, campioana Germaniei.

12 goluri si 2 pase decisive a reusit Andone in acest sezon la Deportivo.

20 de milioane de euro a platit Arsenal vara trecuta pentru fostul golgheter al lui Deportivo, Lucas Perez.