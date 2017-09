Piturca, gata sa revina pe banca! Unde este dorit fostul selectioner

Victor Piturca a primit o noua oferta.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Dorit de catre egiptenii de la Zamalek in aceasta vara, Victor Piturca are o noua oferta pe bani multi. De data aceasta, din Arabia Saudita de la unul dintre cele mai mari cluburi in aceasta zona - Al-Nassr il doreste pe antrenorul roman.

Al Nassr are 8 titluri de campioana, 2 Ligi ale Campionilor Golfului si multe alte trofee, inclusiv o dubla istorica - Cupa Cupelor Asiei si Supercupa Asiei, ajungand atunci la Campionatul Mondial al Cluburilor. Al Nassr este pe locul 7 dupa 4 etape din Pro League, avand doar 6 puncte, ultimele 3 partide incheiandu-se la egalitate, ceea ce i-a facut pe seici sa se gandeasca la varianta Victor Piturca.

Al Nassr a mai fost antrenata de catre Ilie Balaci in 1996, Mircea Rednic in 2004, dar si de Walter Zenga in 2010. De asemenea, Fabio Cannavaro sau Rene Higuita au fost pe banca clubului arab. Victor Piturca este liber de contract dupa ce a antrenat-o tot in Arabia Saudita pe Al-Ittihad.