Un club din Europa a facut oferta pentru Keseru si inca un jucator, Ludogorets a dat un raspuns soc: cati bani au cerut bulgarii

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Golgheterul campioanei Bulgariei, cu 21 de reusite in 27 de meciuri disputate in prima liga a tarii vecine, Claudiu Keseru este curtat de o alta formatie. Publicatia turca Aksam scrie ca Trabzonspor, echipa la care a mai jucat si Alexandru Bourceanu, a luat legatura cu sefii lui Ludogorets pentru a incerca sa ii transfere pe Keseru si pe brazilianul Jonathan Cafu.

Dornici sa isi intareasca serios echipa in vederea noului sezon, turcii de la Trabzon negociaza in aceasta perioada si pentru Zoran Tosic, Bribas Natcho (CSKA Moscova), Ivelin Popov si Serdar Tasci (Spartak Moscova).

Sansele ca Trabzon sa puna mana pe Keseru si Cafu sunt insa foarte mici, pretul stabilit de Ludogorets fiind unul prohibitiv.

O alta publicatie din Trabzon, 61saat, noteaza ca Ludogorets le-a transmis baskanilor ca vrea 12 milioane de euro in schimbul celor doi fotbalisti doriti in Turcia.

Atat Keseru, cat si Cafu au contracte pana in 2018. Impreuna, cei doi atacanti au marcat 31 de goluri in actualul sezon al primei ligi din Bulgaria. Keseru a mai marcat de 5 ori in Cupa Bulgariei si de 4 ori in cupele europene.