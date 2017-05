ULTIMA ORA | Becali a semnat astazi cu un titular al Stelei: patru ani de contract pentru un fotbalist care a impresionat in 7 meciuri

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Un titular al Stelei si-a prelungit contractul cu formatia ros-albastra pentru inca patru sezoane. Sosit in iarna din postura de fotbalist liber de contract, fundasul Marian Pleasca a semnat astazi prelungirea, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit GSP, Pleasca va incasa din sezonul viitor 10.000 euro lunar, iar in ultimul an de contract va ajunge la 14.000 euro lunar. De asemenea, acesta are trecute in contract si bonusuri de performanta si prime.

In varsta de 27 de ani, Marian Pleasca a jucat 7 meciuri pentru Steaua si a marcat un gol in meciul cu Dinamo, saptamana trecuta.