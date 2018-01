Sumudica, facut PRAF de arbitru! I-a venit sa PLANGA in fata presei si a inceput sa vorbeasca in romana! VIDEO: "A vazut toata tara ce s-a intamplat"

Marius Sumudica e suparat rau pe arbitrul Cakir, cel mai bine cotat turc al momentului la UEFA.

Sumudica se plange de prestatia centralului si a asistentilor sai. Primul gol al lui Galatasaray a plecat de la o pozitie clara de offside a lui Garry Rodrigues, nesanctionata insa de la margine. Sumudica a imbinat limba portugheza cu romana la microfonul BeIn Sports si a fost la un pas sa izbucneasca in lacrimi din cauza nervilor.

"Am inceput meciul de la 0-2, am luat gol foarte repede. Pana acum nu am vorbit de arbitri, dar cand un arbitru nu vede offside un metru... Apoi la golul 2 alta greseala... N-am vazut-o pe Galatasaray niciodata asa cum am vazut-o in repriza a doua. 5 jucatori aveau crampe, dureri, cadeau, nu mai puteau, Muslera tragea de timp. Arbitrul nu i-a zis nimic lui Muslera! Fiecare atac de-al nostru era galben, ale lor... nimic.

Nu se poate asa! Nu e posibil! Un metru offside! Ce sa mai jucam? Nu am avut nicio greseala in favoarea noastra. Noi castigam mereu pe teren! Uitati-va la faze! Un metru offside la Rodrigues! Cum nu a vazut, e cel mai bun arbitru din Turcia? Vreau sa ma respecte, nimic mai mult! A vazut toata tara ce s-a intamplat", a spus Sumudica pentur BeIn Sports.