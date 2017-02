Ultima provocare a carierei: la 37 de ani, Sanmartean e gata sa semneze ultimul contract

Genk - Astra, meciul decisiv pentru calificarea in optimile UEFA Europa League, diseara, 22:00, IN DIRECT la ProTV

Lucian Sanmartean va implini 37 de ani peste trei saptamani. Veteranul mijlocas evolueaza in prezent pentru Al Taawon, in Arabia Saudita, sub comanda lui Costel Galca.

Pentru Sanmartean, Al Taawon poate fi ultima echipa a carierei.

Jucatorul care a mai evoluat pentru Gloria Bistrita, Panathinaikos, Utrecht, Vaslui, Steaua, Al Hilal ori Pandurii spune ca si-au putea prelungi contractul cu formatia saudita.

Actuala intelegere a lui Sanmartean expira in vara. Daca isi va prelungi contractul pentru inca un an sau doi, acesta isi va incheia cel mai probabil cariera la acea formatie.

"Eu ma gandesc la prelungirea contractului. Lucrurile merg foarte bine, relatia cu Costel Galca e exceptionala. Speram s-o tinem tot asa pana la final. Stiti cum e, jocurile iti dau momente de gandire si, dupa ultimele rezultate, ma gandesc la prelungire. Dar aici nu esti sigur de absolut nimic.

Nu mi-a fost greu sa ma adaptez, pentru ca am mai fost aici. Cu colegii a fost usor, pentru ca ma cunosteau, avem rezultate, lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Tinand cont ca e prima participare a acestei echipe in Liga Campionilor Asiei a fost o victorie istorica. Ne gandim pozitiv spre urmatoarele partide, chiar daca va fi greu", a afirmat Sanmartean la Digisport.