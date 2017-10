Ultima perla a lui Sumudica i-a facut sa rada pe turci: "Nu luam 6 puncte daca ii batem!" Ce a spus despre mutarea de geniu din ultimul meci

Kayserispor s-a calificat cu dificultate in urmatorul tur din Cupa Turciei.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr si Cristi Sapunaru, Kayserispor, a reusit sa o invinga cu 2-1 pe Yesil Bursa in Cupa Turciei dupa un gol marcat in minutul 90+4 de catre Deniz Turuc. Olandezul de 24 de ani fusese introdus pe teren in locul lui Boldrin dupa pauza.

Sumudica a explicat victoria la limita in fata echipei din liga a 3-a: "Acest tip de meci este dificil. A fost dificil pentru noi, a fost dificil sa ne concentram. Stiam ca jucam in fata unei echipe de liga a 3-a. S-a facut 1-1, am facut schimbari, am riscat si am reusit sa inscriem. Ar fi fost foarte rau pentru noi sa se ajunga in prelungiri, jucatorii ar fi fost si mai obositi. Felicit adversarul si ii doresc succes" a spus Sumudica in conferinta de presa.

Antrenorul roman i-a facut apoi sa rada pe jurnalisti cand a vorbit despre marele meci al echipei sale ce va avea loc luni seara, in fata celor de la Fenerbahce: "Va fi foarte dificil, jucam in fata unei echipe mari. Va fi insa un meci ca oricare altul din campionat, nu primim 6 sau 9 puncte daca ii batem pe cei puternic. Ambele echipe joaca pentru 3 puncte. Daca vom castiga nu primi 6 puncte. Este un meci normal, ca toate celelalte" a spus Sumudica.