ULTIMA ORA Stanciu si Chipciu au un nou antrenor, cu un nume imposibil de pronuntat :) Surpriza la Anderlecht

Anderlecht va oficializa in cateva ore numirea noului antrenor.

Hein Vanhaezebrouck este alesul lui Anderlecht. Antrenorul de 53 de ani si-a reziliat contractul cu Gent si va semna cu Anderlecht, echipa romanilor Stanciu si Chipciu.

In varsta de 53 de ani, Vanhaezebrouck era la Gent din vara anului 2014 si in sezonul ce a urmat a adus singurul trofeu de campioana a Belgiei din istoria de 117 ani a clubului. Apoi Gent a ajuns in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de o grupa din care mai faceau parte Zenit, Valencia si Lyon.

Insa in acest an, Gent este pe locul 14 din 16 echipe, cu o victorie, trei rezultate de egalitate si patru infrangeri.

Campioana Belgiei, Anderlecht, a ramas fara antrenor, in urma cu doua saptamani, dupa despartirea de elvetianul Rene Weiler, din cauza rezultatelor slabe inregistrate. De atunci, de pregatirea echipei se ocupa ca interimar Nicolas Frutos, secund al lui Weiler.