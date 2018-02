ULTIMA ORA: "Chiriches si-a prelungit contractul cu Napoli!" Salariu FABULOS pentru capitanul nationalei!

Televiziunea Rai anunta ca Vlad Chiriches si-a prelungit contractul cu Napoli pana in 2022.

Chiriches a batut palma in sfarsit cu conducerea lui Napoli pentru contractul nou, valabil pe inca patru sezoane.

Capitanul nationalei a vrut sa plece atat vara trecuta cat si in aceasta iarna, insa antrenorul Sarri l-a convins ca e om important in lotul sau.

Mai mult, Chiriches a primit o marire considerabila de salariu: de la 1,3 milioane de euro pe an cat a avut pana acum pana la 2,2 milioane de euro pe an plus 100.000 de euro bonus de aparitii.



Chiriches a venit la Napoli de la Tottenham pentru 6,5 milioane de euro. El are 8 aparitii in acest sezon pentru Napoli.